L’Inter aspetta ancora il via libera dall’Al-Ittihad per portare in Italia l’esterno Diaby. La trattativa tra i nerazzurri e il club saudita è in fase avanzata, ma manca il nulla osta definitivo. Nei prossimi giorni, si attende una risposta ufficiale che sblocchi definitivamente la trattativa e permetta all’Inter di chiudere l’affare.

Inter News 24 Diaby Inter, la trattativa ora si sposta sull’asse con l’Arabia Saudita per ottenere il via libera definitivo al prestito. Il mercato della Beneamata segna un punto di svolta fondamentale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club meneghino ha trovato un accordo personale con Moussa Diaby, l’attaccante esterno classe 1999 celebre per la sua rapidità e precisione nel dribbling. Il calciatore transalpino ha già accettato la proposta dei nerazzurri, convinto dal progetto tecnico e dal prestigio della maglia. Il benestare di Chivu e la formula dell’affare. L’operazione ha ricevuto il semaforo verde anche da parte di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diaby Inter, intesa totale con l’esterno, si attende il via libera dell’Al-Ittihad. Le ultime

L'Inter sta lavorando per portare Diaby in Italia.

L'Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

