Inter mercato all’ultima curva | Diaby unica pista Jones resta in salita

L’Inter lavora al mercato delle ultime ore per portare a casa Moussa Diaby, l’unica pista concreta al momento. La società intensifica i contatti con il Bayer Leverkusen, mentre la possibilità di arrivare a Jones sembra ormai in salita. La trattativa resta aperta, ma le chance di chiudere sono sempre più limitate. I tifosi aspettano con ansia novità dall’ultimo giorno di calciomercato.

L’ Inter vive le ultime ore del mercato invernale con un obiettivo chiaro e non negoziabile: Moussa Diaby. I nerazzurri attendono segnali dall’Arabia Saudita e dall’ Al Ittihad, sperando in un’apertura che consenta di rinforzare l’esterno offensivo entro la deadline di martedì alle 20, indicata dalla dirigenza come termine ultimo per qualsiasi operazione. Se il muro saudita reggerà, la scelta è già presa: nessun acquisto alternativo. La linea è condivisa dal tecnico Cristian Chivu, che ha chiesto un profilo pronto e con caratteristiche precise, anche alla luce dell’attesa per il rientro di Denzel Dumfries e di un rendimento di Luis Henrique che non ha ancora convinto appieno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

