Mercato Inter non solo Cancelo | per la fascia destra spunta una nuova opzione low cost | può arrivare dal Brasile!

Sul mercato dell'Inter, oltre a Cancelo, si valuta anche un'alternativa più economica per la fascia destra, proveniente dal Brasile. Questa opzione rappresenta una possibile soluzione per rafforzare il reparto senza incidere troppo sul budget. Al momento, il nome resta ancora in fase di valutazione e monitoraggio, offrendo una nuova possibilità per il reparto offensivo destro dei nerazzurri.

Inter News 24 Mercato Inter, non solo Cancelo: per la fascia destra spunta una nuova idea low cost: può arrivare dal Brasile! Ecco il nome sul taccuino. L’emergenza improvvisa sulla corsia di destra, causata dalla lunga assenza forzata dell’esterno olandese Denzel Dumfries, impone riflessioni immediate e concrete in casa Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione è a caccia di un sostituto che possa garantire copertura e spinta e, tra i vari profili vagliati nelle ultime ore, spunta una pista esotica particolarmente interessante. A rilanciare la notizia è la redazione di Sport Mediaset, con il giornalista Orazio Accomando che riporta l’interesse dei nerazzurri per Paulo Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com

