Il mercato dell' auto chiude un 2025 in sofferenza nel Veronese

Il mercato automobilistico nel Veronese ha registrato una chiusura in calo nel 2025, riflettendo la tendenza nazionale. In Italia, le immatricolazioni sono state circa 1.525.722, con una diminuzione del 2,1% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un andamento di rallentamento nel settore, che si inserisce in un contesto di sfide economiche e di mercato più ampio.

Il 2025 si è concluso per il mercato automobilistico italiano con un bilancio complessivo di 1.525.722 immatricolazioni, segnando una flessione del 2,1% rispetto alle unità registrate nell'anno precedente. E sebbene il mese di dicembre abbia mostrato un timido segnale di ripresa a livello.

