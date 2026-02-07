Museo delle Scienze e carcere | Articolo 27 un percorso di reinserimento sociale attraverso lavoro e formazione

Il Museo delle Scienze di Trento ha avviato un progetto innovativo chiamato “Articolo 27”. Il carcere locale offre ai detenuti la possibilità di partecipare a un percorso di formazione e lavoro, con l’obiettivo di aiutarli a reinserirsi nella società. Le celle si trasformano in un luogo di crescita, e il progetto sta già attirando l’attenzione di chi cerca soluzioni concrete per il reinserimento.

Il Museo delle Scienze di Trento apre un varco inedito, trasformando le sbarre di un carcere in un’opportunità di reinserimento sociale attraverso il progetto “Articolo 27”. Un’iniziativa che, partita in questi giorni, coinvolge direttamente la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e diverse realtà del volontariato locale, offrendo ai detenuti un percorso di formazione e crescita personale all’interno di uno dei più importanti musei scientifici del Trentino. Quattro persone hanno già iniziato a lavorare presso il Muse, con l’obiettivo di arrivare a dieci entro la fine dell’anno, dimostrando come la conoscenza e il lavoro manuale possano rappresentare un ponte verso una nuova vita.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Museo Delle Scienze “Percorso 27”, reinserimento dei detenuti: progetto biennale di formazione e lavoro Oggi presso la Fondazione CRT è stato presentato “Percorso 27”, un progetto che punta a reinserire i detenuti nel mondo del lavoro. FORMAZIONE E LAVORO. FONDAZIONE CRT PRESENTA “PERCORSO 27” PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO DEI DETENUTI E RIDURRE LA RECIDIVA La Fondazione CRT ha presentato “Percorso 27”, un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Museo Delle Scienze Argomenti discussi: Dalla Terra al Cosmo: l’Ateneo svela i nuovi percorsi della scienza — Italiano; Settimana Nazionale delle STEM dal 4 all’11 febbraio 2026; I Giochi di Milano Cortina al Museo della scienza: agilità e controllo alla scoperta dei segreti degli atleti; Olimpiadi e cultura, appuntamenti e musei aperti nei giorni dell'inaugurazione dei Giochi. 'Articolo 27', al Muse di Trento formazione e reinserimento per i detenutiIspirato all'articolo della Costituzione , il numero 27, che stabilisce come la pena debba avere funzioni rieducative nei confronti del condannato, il Museo delle scienze di Trento (Muse) ha avviato u ... ansa.it Al Muse di Trento formazione e reinserimento dei detenutiCoinvolti in attività come la cura degli spazi verdi del museo o la fabbricazione digitale. Quattro persone attualmente in servizio, entro l'anno saranno una decina ... rainews.it Muse in clima olimpico: "Oltre il traguardo". Al Museo delle Scienze di Trento la mostra "Oltre il traguardo". Pensata per le Olimpiadi racconta con gli occhi della scienza il gesto sportivo facebook Il Museo Regionale di Scienze Naturali di via Accademia Albertina, 15, a Torino, ti aspetta a febbraio con i suoi eventi! Per conoscere tariffe, riduzioni e gratuità d'ingresso al Museo: mrsntorino.it/it/info-utili/ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.