Dalle mense scolastiche alle app antispreco la denuncia di Foodbusters | Quando salvare cibo è volontariato e buttare conviene
In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Foodbusters denuncia un sistema che non funziona. Diego Ciarloni, presidente dell’associazione, accusa le istituzioni di essere immobili e di lasciar fare a chi preferisce buttare cibo piuttosto che salvarlo. Le mense scolastiche e le app antispreco sono solo alcune delle iniziative che rischiano di rimanere isolate, mentre il problema cresce. La sensazione è che salvare il cibo sia diventato più un’attività di volontariato che un dovere pubblico, e chi butta via cibo spesso ci guadagna
FALCONARA MARITTIMA (AN) – In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters ODV, lancia un atto d’accusa durissimo verso le istituzioni: «il contrasto allo spreco in Italia è ostaggio di un’inerzia sistemica che preferisce scaricare i.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Foodbusters AN
Recuperare dolci natalizi per donarli alle mense sociali: Foodbusters in prima linea con "Rana" e Giulia Cimarelli
Dopo le festività natalizie, molte case conservano ancora dolci e prodotti alimentari non consumati.
Genitori in visita alle aziende fornitrici di alimenti per le mense scolastiche: al via la nuova iniziativa del Comune
Ultime notizie su Foodbusters AN
Argomenti discussi: Insetti e odori insalubri nelle mense scolastiche, avviate verifiche al Lido; Da Niko Romito all’università di Pollenzo, ecco come si cerca di migliorare le mense; Sangue sui piatti alla mensa scolastica: gestore del servizio condannato a pagare una sanzione; Porto Sant’Elpidio: PappaFish porta il pesce locale nelle mense scolastiche.
Le mense scolastiche si trasformano: l’alta cucina entrerà a scuolaNiko Romito porta il suo metodo nelle mense abruzzesi: tecniche avanzate, validazione scientifica e nutrienti superiori rispetto alle cotture tradizionali ... panorama.it
Le caratteristiche della nuova mensa scolastica a CrotoneLa nuova mensa scolastica dell'Istituto 'Rosmini-Giovanni XXIII' è la prima realizzata a Crotone con i fondi del Pnrr ... ilcrotonese.it
La raccolta é iniziata e molto bene. Ringraziamo quanti anche nelle prossime ore vorranno portare il proprio contributo. Questa sera Vi ringrazieranno di cuore anche le persone che frequentano le mense sociali che verranno rifornite dagli amici #foodbusters. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.