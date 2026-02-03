Dalle mense scolastiche alle app antispreco la denuncia di Foodbusters | Quando salvare cibo è volontariato e buttare conviene

In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Foodbusters denuncia un sistema che non funziona. Diego Ciarloni, presidente dell’associazione, accusa le istituzioni di essere immobili e di lasciar fare a chi preferisce buttare cibo piuttosto che salvarlo. Le mense scolastiche e le app antispreco sono solo alcune delle iniziative che rischiano di rimanere isolate, mentre il problema cresce. La sensazione è che salvare il cibo sia diventato più un’attività di volontariato che un dovere pubblico, e chi butta via cibo spesso ci guadagna

FALCONARA MARITTIMA (AN) – In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters ODV, lancia un atto d’accusa durissimo verso le istituzioni: «il contrasto allo spreco in Italia è ostaggio di un’inerzia sistemica che preferisce scaricare i.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

