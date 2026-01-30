Insetti e odori insalubri nelle mense scolastiche avviate verifiche al Lido

I genitori delle scuole dell'infanzia e elementari del Lido sono in allarme. Due episodi consecutivi di insetti e odori insalubri nei pasti serviti alla mensa della scuola Gabelli hanno scatenato il panico tra le famiglie. Le autorità hanno avviato verifiche per capire cosa stia succedendo e come risolvere la situazione. La scuola ha già preso provvedimenti per migliorare le condizioni e rassicurare i genitori.

Il caso alla scuola materna Gabelli, nelle chat dei genitori corrono voci di cibo avariato e parassiti. I bambini evitano le pietanze. L'assessore Zuin: «Subito attivati per chiarire, l'azienda che fornisce i pasti è molto seria» Si è generato un panico diffuso tra i genitori delle scuole dell'infanzia e elementari del Lido, dopo che due episodi consecutivi hanno riguardato i pasti serviti alla mensa scolastica della scuola Gabelli. Ieri, una portata di polpette avrebbe avuto un odore acre, e le maestre, a quanto raccontano alcuni genitori, avrebbero suggerito ai bambini di non mangiarle.

