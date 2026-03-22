Meningite Uk ipotesi esperti | Ceppo MenB potrebbe essersi evoluto diventando più trasmissibile

Da periodicodaily.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti ipotizzano che il ceppo MenB della meningite nel Regno Unito possa essersi evoluto, rendendosi più contagioso rispetto al passato. La possibile mutazione del batterio ha attirato l'attenzione degli studiosi, che stanno analizzando le caratteristiche del nuovo 'super ceppo'. La diffusione e le implicazioni di questa evoluzione sono al centro delle discussioni tra gli specialisti coinvolti.

(Adnkronos) – Un 'super ceppo' MenB – che forse si è evoluto diventando più trasmissibile – potrebbe essere all'origine dell'epidemia di meningite scoppiata nel Regno Unito nella contea del Kent, definito per dimensione "un evento senza precedenti", anomalo soprattutto per la meningite batterica di tipo B confermata in un primo gruppo di casi confermati. Per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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