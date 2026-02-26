Effetto Vannacci Meloni cauta sulla legge elettorale e Giorgetti | Fa male alla Lega Rischiamo di scomparire

Il generale è un pensiero fisso della destra. Nelle ultime ventiquattro ore si è aggirato a Roma con il suo gessato e ha comunicato che sarà ospite a Sanremo. E' la strategia varietà Più che fare l’alleato di Meloni è pronto a fare il valletto di Carlo Conti, il Vannacci con le perline. Faceva l’incursore e ora è l’imbucato di mestiere, il generale biglietto omaggio. Si imbuca a Sanremo, e dice “mi hanno invitato, ci sarò”, così come vuole imbucarsi al governo con Meloni. Vannacci è il baraccone Vannacci, organizza perfino bus da Domodossola per trascinare spettatori a Montecatini, per il suo comizio a pagamento (99 euro andata e ritorno, più pranzo e poltrona) ma è un pensiero fisso della destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

