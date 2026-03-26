Dopo una recente sconfitta politica, il governo guidato da Meloni si trova a cercare una nuova strategia. La premier ha già annunciato possibili cambiamenti nel suo operato, ma non ha ancora indicato tempi o modalità precise. La situazione politica resta in rapido movimento e il risultato delle prossime settimane potrebbe determinare nuovi assetti per l’esecutivo.

Può darsi che prima o poi – domani, fra una settimana, fra un mese chissà – Giorgia Meloni torni a essere quella implacabile macchina da guerra politica che tanti laudatores hanno descritto in questi anni, trovando anche conferme sulle copertine di grandi magazine internazionali. Donna di infallibile istinto, abile manovriera politica, naturalmente comunicativa, sempre protagonista della scena. In questo momento, certo, non è così. Anzi, se è vero che lo spessore di un leader si vede più nelle difficoltà che nei successi, Meloni sta dando una prova deludente delle proprie capacità. Si sapeva che non fosse una grande incassatrice, ma il guaio nel quale si è cacciata da sola nelle scorse ore va oltre un eventuale limite caratteriale, e credo che abbia generato sconcerto innanzitutto fra i suoi sostenitori più vicini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni cerca una svolta dopo la batosta, ma non può permettersela

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