Reggiana Dionigi esonerato dopo la sconfitta | la squadra cerca una svolta con il nuovo tecnico Rubinacci

La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Davide Dionigi è stato esonerato questa mattina e al suo posto arriva Ruben Rubinacci, con l’obiettivo di dare una svolta alla squadra. La società cerca una reazione immediata e spera che il nuovo tecnico possa portare risultati diversi, dopo una serie di partite deludenti. La squadra si prepara ora a riprendere il cammino, con il nuovo staff pronto a cambiare rotta.

Reggiana, Dionigi esonerato: una scossa al Ceravolo, il futuro ora è Rubinacci. L'esonero di Davide Dionigi dalla panchina della Reggiana, comunicato nella tarda mattinata di oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta una svolta improvvisa per il club granata, scosso da una serie di risultati negativi culminati nella sconfitta contro il Catanzaro. La decisione, giunta dopo un'attenta valutazione della dirigenza, non si limita alla sola guida tecnica: a farne le spese è l'intero staff di Dionigi, composto da Sibilano, Liperotti, Komatsuzaki, Morelli e Foti. Un terremoto interno che mira a scuotere l'ambiente e a rilanciare le ambizioni di una squadra che, finora, non è riuscita a esprimere il potenziale sperato.

