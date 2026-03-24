“Il prossimo anno per lei sarà una via crucis, ha perso il tocco magico. Contro la Carta si perde. Ora primarie per il campo largo”, ci dice l’ex premier “Non è semplicemente una sconfitta: è una batosta, inattesa per dimensioni e per portata”. Una batosta più o meno forte della sua, nel 2016? Lei, al posto di Meloni, cosa farebbe? “Fossi in lei prenderei qualche giorno per riflettere”. E poi si dimetterebbe? “Meloni non ha voglia di dimettersi e andare a elezioni ora. Però sa perfettamente, e se non lo sa lo immagina, che il prossimo anno per lei sarà una via crucis”. A parlare al Foglio è l’ex premier Matteo Renzi. Renzi ossia la pietra di paragone: il benchmark d’ogni referendum costituzionale perso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Dopo la batosta, Meloni dovrebbe riflettere sulle dimissioni”, dice Renzi

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