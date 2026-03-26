Dimissioni Santanchè il totonomi per il successore | in pole Caramanna responsabile turismo di FdI poi Sallemi Pecci e Malagò

Dopo le dimissioni della ministra, sono stati avanzati vari nomi come possibili successori. Tra i candidati più accreditati ci sono il responsabile turismo di un partito di centrodestra, seguito da altri esponenti politici e amministratori. I nomi di Luca Zaia e Marina Chiarelli non sono più considerati, mentre resta incerta la candidatura di un altro politico. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata.

Tramontano i nomi di Luca Zaia e Marina Chiarelli, mentre resta in bilico l’ipotesi Giovanni Malagò. Intanto, secondo rumor raccolti da Il Giornale d'Italia, Santanché starebbe considerando l’ipotesi di lasciare Fratelli d’Italia per approdare in Futuro Nazionale di Roberto Vannacci Le dimiss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Articoli correlati Dimissioni di Daniela Santanchè, nel totonomi per sostituirla anche Malagò e CaramannaRaccontano che Giorgia Meloni si fosse presa (e avesse dato) un giorno di tempo, dopo la clamorosa nota uscita da Palazzo Chigi martedì sera, in cui... Leggi anche: Caramanna e Malagò in pole position per il Turismo Altri aggiornamenti su Dimissioni Santanchè Temi più discussi: Meloni incassa anche dimissioni Santanchè: scatta il totonomi, tempi rapidi per successione; Chi sono i successori di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi? Il triplo rebus di Giorgia Meloni: i nomi in pole; Dimissioni Santanchè, il pugno duro di Meloni con la ministra: Ho rimediato agli errori. E parte il totonomi; Daniela Santanchè si dimette da ministro del Turismo; scatta il totonomi per il successore. Dimissioni Santanchè, il totonomi per il sostituto al ministero del Turismo: i possibili scenari per MeloniDopo le dimissioni di Daniela Santanchè scatta il totonomi su chi potrebbe prendere la guida del ministero del Turismo ... fanpage.it Dimissioni Santanchè: Dimitri Kunz rompe il silenzioIl compagno di Daniela Santanchè, Dimitri Kunz d'Asburgo, ha rotto il silenzio dopo le dimissioni della donna dal Ministero del Turismo. newsmondo.it Più vipera che pitonessa. Daniela Santanchè ha comunicato le sue soffertissime dimissioni con un distillato di puro cianuro che non risparmia nessuno - facebook.com facebook “Terremoto nel Governo: le dimissioni di Santanchè": oggi alle 11 in diretta su Radio Leopolda! Con @EnricoBorghi1 , conduce Luca La Barbera Vi aspettiamo! Live su YouTube e sulla nostra app x.com