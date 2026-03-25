Un deputato di Fratelli d'Italia, noto per la sua esperienza nel settore del turismo, potrebbe diventare il nuovo ministro del Turismo. Dopo le dimissioni della precedente titolare, il nome di Caramanna si trova in cima alla lista dei candidati del governo Meloni per assumere la guida del dicastero. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata.

Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè dalla carica di ministro del Turismo, tra i nomi indicati come possibile sostituto spicca quello di Gianluca Caramanna. Anche lui esponente di Fratelli d’Italia, il parlamentare è considerato una figura di riferimento del partito proprio sulle politiche turistiche e culturali. La sua eventuale nomina rientrerebbe nel quadro di una “soluzione interna” approvata dall’intero spettro della maggioranza. Chi è Gianluca Caramanna: età, studi e carriera Il ruolo in Fratelli d'Italia e in Parlamento Perché Caramanna è tra i possibili successori di Santanchè L'esperienza di Caramanna nel settore turismo Chi è Gianluca Caramanna: età, studi e carriera Gianluca Caramanna è nato il 25 luglio 1975 a Flörsheim am Main, in Germania, ed è laureato in Economia del Turismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Gianluca Caramanna possibile nuovo ministro del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè

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