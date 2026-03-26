La premier sta valutando un possibile interim al ministero del Turismo o altre nomine, a circa un anno dalla fine dell’incarico attuale. La decisione arriva in un momento in cui si discute di possibili cambiamenti nelle nomine di governo e delle questioni legate alla gestione del settore. La strada da percorrere resta ancora da definire, ma le opzioni sono concentrate sulle figure di supporto o su eventuali sostituzioni.

Il braccio di ferro è stato durissimo. E l’epilogo, che pure in molti auspicavano, non scontato fino all’ultimo. È stata forse una delle giornate più lunghe per Giorgia Meloni, che decollava da Algeri per rientrare a Roma mentre Daniela Santanchè ufficializzava il suo passo indietro. Perché “l’amicizia” conta di più, dice la ministra, anche se i rapporti erano logori da tempo: la premier si era sentita “delusa umanamente” dalla titolare del Turismo, coinvolta in diversi, troppi, procedimenti giudiziari. E ora, dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, con l’addio della ministra del Turismo Meloni chiude il cerchio spiegando la sua furia ai suoi con un definitivo “ho rimediato a degli errori ”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Via Santanchè, Meloni chiude il cerchio. Le ipotesi di interim al Turismo o gli altri nomi in gioco

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