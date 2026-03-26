Dimissioni Santanchè il totonomi per il sostituto al ministero del Turismo | i possibili scenari per Meloni

Dopo l'annuncio delle dimissioni di Daniela Santanchè dal ruolo di ministro del Turismo, si apre il toto-nomi sulle possibili persone che potrebbero essere chiamate a ricoprire la carica. Le ipotesi si concentrano su diversi nomi all’interno del panorama politico, mentre si attende una decisione ufficiale da parte del governo. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè scatta il totonomi su chi potrebbe prendere la guida del ministero del Turismo. Due i possibili scenari per Meloni: nominare subito un sostituto (si pensa a Luca Zaia, Giovanni Malagò, Lucio Malan o ancora una figura del Sud), o mantenere lei le deleghe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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