Mediaset ha acquisito i diritti per l’adattamento spagnolo di una serie televisiva. La decisione segna il ritorno delle produzioni spagnole nel palinsesto dell’azienda, che negli ultimi anni ha puntato soprattutto su serie turche. La nuova produzione sarà sviluppata sulla base di un titolo originariamente spagnolo, senza ancora dettagli sulle tempistiche o sul cast.

Tornano le serie tv spagnole in casa Mediaset. Se negli ultimi anni le serie tv turche hanno trovato terreno fertile (vedi Terra Amara) l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una serie tv spagnola. Stiamo parlando di Entre Tierras, serie spagnola di Antena 3 con Megan Montaner (Pepa de Il Segreto), adattamento de La Sposa di Serena Rossa, fiction di successo di Rai1. Ma non ci sarà solo Megan Montaner, assieme a lei nella soap troveremo anche Fernando (sempre de Il Segreto), Genoveva e Felipe di Una Vita e Ramona de La Promessa, serie tv in onda su Rete 4. Di Entre Tierras sarà presto programmata anche una seconda stagione. TRAMA María, una donna andalusa che accetta un matrimonio combinato con un ricco proprietario terriero della Mancia per salvare la famiglia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ENTRE TIERRAS: MEDIASET ACQUISTA I DIRITTI DELL’ADDATTAMENTO SPAGNOLO DE LA SPOSA

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