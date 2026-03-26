Dopo il successo delle serie turche, Mediaset ha annunciato il ritorno delle produzioni spagnole con la serie

Tornano le serie tv spagnole in casa Mediaset. Se negli ultimi anni le serie tv turche hanno trovato terreno fertile, vedi Terra Amara, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una serie tv spagnola. Stiamo parlando di Entre Tierras, serie spagnola di Antena 3 con Megan Montaner (Pepa de Il Segreto), adattamento de “ La Sposa ” di Serena Rossa, fiction di successo di Rai1. Ma non ci sarà solo Megan Montaner, assieme a lei nella soap troveremo anche Fernando (sempre de Il Segreto), Genoveva e Felipe di Una Vita e Ramona de La Promessa, serie tv in onda su Rete 4. Di Entre Tierras sarà presto programmata anche una seconda stagione. Appuntamento dunque prossimamente in prima serata su Canale 5, il tutto per la gioia dei fan del genere. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: DOPO LE TURCATE, TORNANO LE SPAGNOLATE CON ENTRE TIERRAS

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