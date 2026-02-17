No al data center grande come 12 campi da calcio nella campagna di Certosa
La comunità di Certosa di Pavia si oppone alla proposta di costruire un grande data center, che avrebbe le dimensioni di dodici campi da calcio. La decisione di avviare il procedimento di approvazione del piano attuativo e la verifica ambientale strategica hanno portato alla concreta possibilità di realizzare questa struttura lungo le rive del Navigliaccio, suscitando forte reazione tra i residenti.
Certosa di Pavia (Pavia), 17 febbraio 2026 - L’avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo in variante, unitamente all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (Vas), aprono di fatto la strada alla realizzazione di un nuovo data center a Certosa, lungo le rive del Navigliaccio. Dibattito pubblico e opposizione. “Come lista civica Certosa per Certosa e come forze di opposizione riteniamo questo intervento uno sfregio inferto al nostro territorio – sostiene il gruppo - e per questo stiamo analizzando attentamente la documentazione tecnica, disponibile solo dallo scorso 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
