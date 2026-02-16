Gaza | cessate il fuoco fragile ospedali al limite e bambini a rischio Crisi sanitaria in peggioramento

Gaza, la sanità al collasso nonostante la tregua: i bambini, vittime silenziose di una crisi prolungata. La Striscia di Gaza affronta una crisi sanitaria sempre più grave, nonostante l’entrata in vigore di un cessate il fuoco. Gli ospedali, già provati da anni di conflitto e difficoltà, sono al limite delle loro capacità, con conseguenze devastanti soprattutto per i bambini, la fascia più vulnerabile della popolazione. Un cessate il fuoco insufficiente. Febbraio 2026 segna un momento critico per la sanità di Gaza. Il cessate il fuoco, seppur fragile, non ha portato al miglioramento sperato delle condizioni negli ospedali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La crisi umanitaria a Gaza continua a causare gravi conseguenze, con oltre 100 bambini uccisi e molte altre vittime durante il periodo di cessate il fuoco.

Nuovi raid israeliani colpiscono Gaza, violando ancora una volta il cessate il fuoco.

