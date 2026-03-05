Iran lancia nuova ondata missili Israele | attacchi su larga scala

Il conflitto in Medio Oriente prosegue con una nuova ondata di attacchi missilistici. Israele ha lanciato missili contro basi statunitensi e obiettivi nella capitale iraniana Teheran, mentre nel sesto giorno di combattimenti, si segnalano attacchi su larga scala da parte di Israele contro diverse zone della regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Roma, 5 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente entra nel sesto giorno, con una nuova ondata di missili israeliani contro Israele e basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala contro obiettivi nella capitale iraniana Teheran. Fonti dell'Idf hanno fatto sapere che Israele pianifica almeno ancora una o due settimane di operazioni militari contro l'Iran.

Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaL’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad, Israele avanza in Libano. Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi». L'Idf: «Nuova ondata di attacchi su larga scala a Teheran» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

L’Iran minaccia: attacco missilistico contro Israele e USA | Henningsen & Wilkerson

Iran lancia nuova ondata di missili, da Israele attacchi su larga scalaRoma, 5 mar. (askanews) – Il conflitto in Medio Oriente entra nel sesto giorno, con una nuova ondata di missili israeliani contro Israele e basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciat ... askanews.it

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. L’Iran smentisce di aver lanciato un missile verso la TurchiaTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

