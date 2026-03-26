Il centrocampista del Napoli ha saltato l’allenamento con la nazionale scozzese senza specificare i motivi. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni fisiche, né sulle eventuali conseguenze per la sua presenza nelle prossime gare. La sua assenza ha suscitato attenzione tra i media, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali diagnosi o tempi di recupero.

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© Calcionews24.com - McTominay salta l’allenamento con la Scozia. Le condizioni del centrocampista del Napoli e cosa filtra in questo momento

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