McTominay salta l’allenamento con la Scozia Le condizioni del centrocampista del Napoli e cosa filtra in questo momento

Da calcionews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Napoli ha saltato l’allenamento con la nazionale scozzese senza specificare i motivi. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni fisiche, né sulle eventuali conseguenze per la sua presenza nelle prossime gare. La sua assenza ha suscitato attenzione tra i media, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali diagnosi o tempi di recupero.

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