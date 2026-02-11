Nato | l’Italia guida il comando strategico di Napoli nuova mappa per la difesa europea e più responsabilità

La NATO ha deciso di cambiare la mappa strategica e ha scelto Napoli come nuovo centro di comando. Il Joint Force Command di Napoli diventa ancora più importante nel sistema di difesa europeo. La decisione rafforza la presenza dell’Alleanza in Italia e aumenta le responsabilità del nostro paese in ambito di sicurezza internazionale.

La Nato ridisegna la sua mappa strategica con un cambiamento significativo al vertice del Joint Force Command di Napoli. A partire da questa settimana, la guida del comando è passata dagli Stati Uniti all’Italia, in un riassetto che riflette una crescente spinta verso una maggiore responsabilità europea nella difesa del continente. La decisione, formalizzata il 10 febbraio 2026, segue un processo avviato con l’amministrazione Trump e consolidato dalle recenti richieste di un maggiore coinvolgimento europeo da parte degli alleati americani. Questo passaggio di consegne non è una semplice rotazione di personale, ma un vero e proprio spostamento di responsabilità che vede gli europei assumere un ruolo più centrale nella gestione della sicurezza regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si è appreso che l’Italia, e in particolare Napoli, sarà al centro di una nuova fase di leadership nella struttura di comando della Nato.

La Nato ha deciso di cambiare la sua struttura di comando e ha scelto di affidare a un italiano la guida del Joint Force Command di Napoli.

