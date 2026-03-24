Real Madrid nella bufera sull’infortunio di Mbappé | Hanno esaminato il ginocchio sbagliato

Il club spagnolo è al centro di polemiche dopo che la diagnosi dell’infortunio di Mbappé è stata contestata, con l’accusa di aver esaminato il ginocchio in modo errato. La situazione si è sbloccata grazie a un secondo controllo svolto a Parigi, che ha portato a evitare un intervento chirurgico sull’attaccante. Le accuse arrivano dalla Francia e riguardano lo staff medico del club.

Dalla Francia accuse pesantissime allo staff medico del Real Madrid per una diagnosi errata all'infortunio di Kylian Mbappé: decisivo il secondo controllo effettuato a Parigi, che ha evitato l’operazione all’attaccante. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati A Mbappé al Real Madrid hanno curato il ginocchio sbagliatoLo scoop di Rmc: "Invece di esaminare il ginocchio sinistro, hanno esaminato il destro. Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo. Il nuovo infortunio di Mbappé preoccupa i tifosi del Real Madrid e il motivo è strano. Tutto quello che riguarda Real Madrid Temi più discussi: Lookman segna, Simeone lo sostituisce e l’Atletico perde col Real Madrid, bufera sull’arbitro; Su Mediaset domenica il derby Real-Atletico Madrid: l'anteprima della finale di Champions?; Rudiger e Real Madrid nella bufera dopo il ko con il Getafe: polemiche in Spagna per il rosso mancato; Decida se vuole essere Mandela o Joker: perché tutti ce l'hanno con Vinicius. Real Madrid nella bufera sull’infortunio di Mbappé: Hanno esaminato il ginocchio sbagliatoIl Real Madrid avrebbe commesso un errore nella prima valutazione dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé. A far discutere è soprattutto il sospetto, circolato in ambienti vicini al giocatore, ... fanpage.it Real Madrid, ko e bufera Var con l’Osasuna: Vinicius in gol contro le polemiche. L’Atletico vola con LookmanDisastro Real Madrid con l'Osasuna: Vinicius segna ma non basta. Lookman non si ferma più: primo gol in Liga e l'Atletico torna a vincere, poker all'Espanyol. sport.virgilio.it In quali big giocherebbe Pio Esposito "Nel Real Madrid sì. Nella Juventus due..." - facebook.com facebook In Spagna - #Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte x.com