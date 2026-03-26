Mazzata sulle partite Iva false battaglia storica di FdI | chiuse oltre 12mila società apri e chiudi

Il governo ha deciso di chiudere oltre 12.000 partite Iva considerate false o create con modalità irregolari, spesso denominate “apri e chiudi”. La misura mira a contrastare le attività economiche non conformi e le pratiche di evasione fiscale legate a queste società. La decisione si inserisce in una più ampia azione di controllo e di lotta all’evasione nel settore delle partite Iva.

Maxi stop alle partite iva fasulle, le cosiddette partite Iva “apri e chiudi”. Duro colpo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza che ha proceduto nel 2025 a un recupero record per l’attività di contrasto all’evasione fiscale, riportando nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro: in aumento di 2,8 miliardi rispetto al 2024 (+8,4%), come sottolineato mercoledì dalla premier. In seno a questa cifra record come sottolineato dal Secolo mercoledì nel 2025 va registrato un altro successo a cui l’esecutivo ha lavorato in questi anni: 12.000 posizioni di partite Iva “fasulle” sono state chiuse: più del doppio rispetto alle 5.900 del 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mazzata sulle partite Iva false, battaglia storica di FdI: chiuse oltre 12mila società “apri e chiudi” Articoli correlati Prato: smantellata frode Iva che finiva con trasferimento fondi in Cina. Sistema con ditte “apri e chiudi”Al centro dell’inchiesta della Procura, diretta da Luca Tescaroli, società operanti nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori,... Sequestro di beni per 1 milione di euro a imprenditrice tessile. “Società apri e chiudi per non pagare le tasse”Ravenna, 2 marzo 2026 – Tra beni materiali, conti correnti aziendali e dei crediti presso terzi, nonché un appartamento e diverse autovetture...