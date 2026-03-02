A Ravenna, un’imprenditrice nel settore tessile ha subito il sequestro di beni per un valore di un milione di euro. L’operazione riguarda immobili, conti correnti aziendali e crediti presso terzi. La procura ha disposto il sequestro in relazione a sospetti di evasione fiscale legata a una serie di società apparentemente create per evitare il pagamento delle tasse.

Ravenna, 2 marzo 2026 – Tra beni materiali, conti correnti aziendali e dei crediti presso terzi, nonché un appartamento e diverse autovetture intestate a una imprenditrice di origine cinese, si stima che ammonti a poco meno di un milione di euro il valore complessivo dei sequestri effettuati dai finanzieri della finanza di Lugo, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del cosiddetto fenomeno delle imprese ‘apri e chiudi’. Mistero sulla morte in ambulanza di 5 anziani, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimo Come è stata scoperta l’imprenditrice L’operazione è giunta a conclusione di indagini relative a una serie... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestro di beni per 1 milione di euro a imprenditrice tessile. “Società apri e chiudi per non pagare le tasse”

Frode fiscale e riciclaggio con il metodo "apri e chiudi" per una manifattura tessile: sequestro da un milioneSi è da poco conclusa un’operazione della Guardia di Finanza a contrasto del cosiddetto fenomeno delle imprese “apri e chiudi” che ha portato a un...

Leggi anche: Società di Anzio evade le tasse e distribuisce 1,5 milioni di euro a teste di legno: sequestrati i beni

Aggiornamenti e notizie su Sequestro di.

Temi più discussi: Sequestro di beni a imprenditore vicino ai Casalesi; Club di calcio evade il fisco per due milioni: sequestro di beni e due denunce; Immigrazione clandestina e caporalato nel Mantovano: maxi sequestro di beni a due imprenditori; Finti corsi di formazione, maxi sequestro della finanza di Monfalcone per 1,8 milioni.

Fatture false per 1,6 milioni di euro, disposto sequestro di beni e denaro per 800mila euroI Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari e Napoli, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal ... algheroeco.com

Sequestro da 4,6mln di euro ad un imprenditore del Cosentino condannato nell'inchiesta StigeDi Mandatoriccio, attivo nei settori della distribuzione di prodotti tipici e turistico-alberghiero, l'uomo è stato individuato quale figura di riferimento per le cosche ‘ndranghetiste Farao-Marincola ... cosenza.gazzettadelsud.it

Dopo il controllo al casello di Gallarate è scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di eroina, ketamina, marijuana e altro hashish L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/03/bustocco-fermato-al-casello-di-gallarate-con-16-chili- - facebook.com facebook

Maxi sequestro di droga della Polizia di Stato a Milano. In un hotel di via Giovanni Lulli gli agenti hanno scoperto 130 kg di marijuana nascosti in 6 valigie. Lo stupefacente, suddiviso in grossi involucri, è stato sequestrato. Per due cittadini stranieri, provenienti x.com