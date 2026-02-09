Avellino maxi-sequestro di cocaina | 40enne arrestato

Questa mattina a Avellino i Carabinieri hanno fermato un uomo di 40 anni con un chilo di cocaina in macchina. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e controlli contro lo spaccio di droga. L’uomo è stato portato in caserma, mentre la sostanza è stata sequestrata. La polizia continua a lavorare per smantellare le reti di distribuzione nella zona.

Avellino, 9 febbraio 2026 - Un'importante operazione dei Carabinieri di Avellino ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, trovato in possesso di circa un chilogrammo di cocaina.L'individuo, difeso dall'Avvocato Fabio Tulimiero, è stato fermato nella giornata odierna durante un intervento.

