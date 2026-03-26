Max Verstappen critica aspramente la Red Bull dopo il deludente GP di Cina

Durante il Gran Premio di Cina, Max Verstappen ha espresso insoddisfazione nei confronti della gestione della squadra, definendo la sua gara come una domenica sfortunata. Il pilota ha commentato le difficoltà incontrate durante la corsa, sottolineando i problemi riscontrati e criticando le decisioni prese dalla scuderia. La sua prestazione si è conclusa con un risultato deludente, che ha portato a confronti diretti con il team.

"> Max Verstappen: Una Domenica Sfortunata al Gran Premio di Cina. Max Verstappen ha espresso la sua frustrazione dopo la disastrosa esperienza durante il Gran Premio di Cina, dove la sua Red Bull è stata costretta al ritiro. La giornata è cominciata male, con un avvio deludente che ha subito compromesso le sue possibilità di competere ai vertici della gara. Il quattro volte campione del mondo ha iniziato la corsa dalla ottava posizione, ma un lento decollo l’ha fatto retrocedere al dodicesimo posto già durante il primo giro. La situazione è rapidamente degenerata quando, a circa dieci giri dalla fine, la sua automobile ha subito un grave guasto meccanico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Max Verstappen critica aspramente la Red Bull dopo il deludente GP di Cina. Articoli correlati Verstappen fuori: Red Bull crolla al giro 46 del GP CinaLa Red Bull vive un momento di profonda difficoltà nel Gran Premio della Cina, dove la monoposto di Max Verstappen è stata costretta al ritiro al... Red Bull prova a reagire in Cina: Verstappen e Hadjar limitano i danni dopo un sabato complicatoIl sabato del Gran Premio di Cina 2026 ha mostrato una Red Bull in difficoltà, ma anche capace di trovare una reazione importante nel corso della... Una selezione di notizie su Max Verstappen Discussioni sull' argomento Max Verstappen attacca nuovamente i regolamenti F1 2026 dopo l’abbandono in Cina; Red Bull, Verstappen sotto attacco, Herbert e Hill: Pensa a guidare e non urlare. Max Verstappen critica aspramente la Red Bull dopo il deludente GP di Cina.Max Verstappen ha espresso la sua frustrazione dopo la disastrosa esperienza durante il Gran Premio di Cina, dove la sua Red Bull è stata costretta al ritiro. La giornata è cominciata male, con un avv ... napolipiu.com Verstappen si copre di ridicolo: bordata di Ralf SchumacherVerstappen ha aspramente criticato il nuovo corso della Formula 1 inaugurato nel 2026. Ralf Schumacher ha messo in riga Max. reportmotori.it “Non parlerò finché non lascerà la sala”. Così, Max Verstappen si è rifiutato di iniziare la sua conferenza stampa, finché il giornalista del Guardian, Giles Richards, non avrebbe lasciato la sala. La motivazione è il risultato di uno scontro avvenuto mesi fa nel G - facebook.com facebook Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com