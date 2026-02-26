Sanremo 2026 Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa | cosa è successo

Durante una conferenza stampa a Sanremo 2026, Patty Pravo è caduta dalla sedia, creando momenti di tensione tra i presenti. La cantante, impegnata con il brano 'Opera', si è trovata coinvolta in un imprevisto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La situazione ha richiesto un intervento rapido da parte dello staff per rassicurare tutti e ripristinare l’ordine.

(Adnkronos) – Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Opera', ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa. L'icona della musica italiana è entrata in sala salutando i giornalisti e, nel tentativo di sedersi, ha avuto un momento di difficoltà. Come mostra il video diventato virale sui social, infatti, Pravo non ha trovato subito l'appoggio della sedia, ma è riuscita a recuperare l'equilibrio con un riflesso attento e veloce, tra gli applausi dei presenti. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo.

