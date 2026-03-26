Un senatore di Forza Italia ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo in Senato, affermando di aver preso la decisione autonomamente. La notizia sarà ufficializzata nel pomeriggio, quando verrà comunicato anche il nome del nuovo candidato alla presidenza del gruppo. La sostituta scelta è una collega del partito.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo e il viceministro Sisto) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo qualche ora il senatore conferma ma spiega in questo modo la sua decisione: «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi

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