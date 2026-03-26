Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia | Ho deciso autonomamente Al suo posto Stefania Craxi

Il senatore ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo di Forza Italia, affermando di aver preso la decisione in modo autonomo. Al suo posto, è stato indicato Stefania Craxi. La scelta è stata comunicata dopo un appello di 14 senatori e ministri, e si ipotizza che il senatore possa candidarsi alla presidenza della commissione Esteri.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo e il viceministro Sisto) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Al suo posto arriva Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo qualche ora il senatore conferma ma spiega in questo modo la sua decisione: «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia: «Ho deciso autonomamente». Al suo posto Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato: "Ho deciso autonomamente"AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. Altri aggiornamenti su Maurizio Gasparri Temi più discussi: Marina Berlusconi apre la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori Gasparri e gli uomini di Tajani; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Gasparri: Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni. Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato. Contro di lui lettera di 14 senatoriSi dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senator ... msn.com Gasparri si dimette da capogruppo di Fi al Senato, 'ho deciso in modo autonomo''Avanti con coerenza e guardando al futuro'. Nel pomeriggio riunione dei senatori azzurri, in pole position per la successione c'è Stefania Craxi (ANSA) ... ansa.it RaiNews. . Giornata di grandi manovre e cambiamenti interni per Forza Italia. Con una mossa a sorpresa, ma rivendicata come frutto di una scelta ponderata e autonoma, Maurizio Gasparri ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di capogruppo degli azz facebook Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com