Un esponente di un partito politico annuncia le proprie dimissioni dall’incarico di capogruppo al Senato. La decisione è stata presa autonomamente dal politico, che ha comunicato di aver lasciato il ruolo di presidente dei senatori del suo gruppo parlamentare. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha dichiarato lo stesso senatore azzurro Al Senato la riunione di FI per decidere il successore di Gasparri . Questo pomeriggio, alle 16.30, è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l' individuazione del nuovo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato: "Ho deciso autonomamente"

Articoli correlati

Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi

Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato

Aggiornamenti e notizie su Maurizio Gasparri

Temi più discussi: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Gasparri: Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni.

Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato. Contro di lui lettera di 14 senatoriSi dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senator ... msn.com

Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in SenatoLo storico dirigente di Forza Italia Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo del partito al Senato. La decisione sarà formalizzata in un’assemblea del gruppo parlamentare oggi pomeriggio alle 16: ... ilpost.it

Nuovo scossone politico dopo la sconfitta al Referendum costituzionale, stavolta in casa Forza Italia: si dimette Maurizio Gasparri da capogruppo forzista al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo” ha scritto Gasparri, “chi - facebook.com facebook

Questa mattina, una lettera firmata da 14 su 20 senatori del partito è arrivata sul tavolo del ministro degli Esteri, nonché segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. Richiesta: le dimissioni del capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri. Lo stesso presidente ha firm x.com