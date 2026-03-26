Forza Italia Gasparri costretto a lasciare il posto di capogruppo | arriva Stefania Craxi

Nel pomeriggio si terrà una riunione in cui sarà ufficializzato il cambio al vertice del gruppo parlamentare di Forza Italia. Il senatore Gasparri lascerà il ruolo di capogruppo e sarà sostituito da Stefania Craxi, che sarà candidata alla presidenza della commissione. La decisione arriva in seguito a una comunicazione interna e sarà comunicata pubblicamente nelle prossime ore.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo il risultato del referendum, molto deludente anche e proprio nelle regioni guidate da presidenti forzisti, come quelle del Sud, si è aperto un aspro confronto interno agli azzurri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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