Mattia Furlani si conferma al primo posto nel ranking mondiale del salto in lungo, secondo la classifica ufficiale di World Athletics. La sua posizione è rimasta invariata in cima alla graduatoria, mentre Saraboyukov si trova lontano dalla vetta. La classifica si basa sui risultati ottenuti nelle competizioni internazionali recenti.

Mattia Furlani si conferma numero 1 del mondo nel salto in lungo, svettando in testa alla classifica di specialità stilata da World Athletics con 1.362 punti. Il Campione del Mondo all’aperto e in sala conserva lo scettro anche dopo i vari meeting disputati nel corso dell’inverno, nel suo tabellino dei migliori cinque risultati conseguiti negli ultimi due anni è entrato il successo ottenuto a Ostrava (tappa gold del World Indoor Tour) con la misura di 8.30 metri, valsa 1.303 punti. Il fuoriclasse laziale ha vinto anche a Metz con un balzo superlativo da 8.39 metri, ma la bontà del riscontro tecnico non è stata sufficiente per bilanciare la caratura dell’evento (era una prova silver del World Tour): la prova nella capitale francese era valsa meno di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani numero 1 del mondo! Lo scettro del salto in lungo resta italiano, Saraboyukov lontano

Mattia Furlani trova un avversario a sorpresa! Il Campione del Mondo dei 110 hs firma una gran misura nel lungoCordell Tinch si è reso protagonista di una portentosa prestazione nel salto in lungo al Tyson Invitational di Fayeteville (Arnkasas, USA).

Mattia Furlani mastodontico! Sbriciola il mondiale stagionale e stende Saraboyukov in un duello ad altissime quoteMattia Furlani si scatena sulla pedana di Metz (Francia), vincendo la gara di salto in lungo che ha animato la tappa del World Indoor Tour (livello...

Tutti gli aggiornamenti su Mattia Furlani.

Temi più discussi: Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forse; Tutti in TV: Mattia Furlani protagonista su Rai2 con i The Jackal; Pubblicità: Omegor in tv e sul digital con Gregorio Paltrinieri e Mattia Furlani; Il nostro Mattia Furlani ospite dei The Jackal su RAI2 nel programma Stasera a letto tardi.

Mattia Furlani numero 1 del mondo! Lo scettro del salto in lungo resta italiano, Saraboyukov lontanoMattia Furlani si conferma numero 1 del mondo nel salto in lungo, svettando in testa alla classifica di specialità stilata da World Athletics con 1.362 ... oasport.it

Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forseProsegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, che si terranno al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 ... oasport.it

Il nostro Mattia Furlani ospite dei The Jackal su RAI2 nel programma “Stasera a letto tardi” - facebook.com facebook