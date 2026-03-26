Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo una bambina di nome Allegra. La nascita è avvenuta recentemente e i genitori hanno condiviso pubblicamente il loro percorso per arrivare a questa famiglia. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha annunciato la nascita della piccola senza ulteriori dettagli.

Mattia Briga e sua moglie, l’attrice Arianna Montefiori, sono diventati genitori per la prima volta: è nata la piccola Allegra Briga e la mogli Arianna avevano raccontato del loro difficile percorso per diventare genitori. “Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene”, aveva spiegato Arianna. Briga aveva rivelato che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare: “Purtroppo un feto si è riassorbito”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra, la loro prima figlia

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