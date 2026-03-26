Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori è nata Allegra | Figlia di un immenso amore

Il 26 marzo, sui social, è stato annunciato che Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. La coppia ha comunicato la nascita della loro prima figlia, Allegra, definendola “figlia di un immenso amore”. L’annuncio è stato condiviso attraverso un post, senza ulteriori dettagli sulla nascita o sulle circostanze.

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Con un post pubblicato sui social, nella mattina del 26 marzo, la coppia ha annunciato l'arrivo della prima figlia Allegra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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