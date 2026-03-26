Matilde Villa, atleta di grande talento, afferma di aver ritrovato il suo tiro dopo un infortunio e sottolinea l’importanza di mantenere la fiducia. Durante un'intervista, ha anche citato Capobianco come esempio che ispira le giocatrici. Il movimento di cui fa parte ha raggiunto di recente la qualificazione ai Mondiali, confermando il suo rapido sviluppo.

È il talento più puro di un movimento in nettissima crescita che di recente ha conquistato una bellissima qualificazione ai Mondiali. L’Italia del basket al femminile attende Matilde Villa, playmaker della Reyer Venezia, classe 2004 e reduce da un bruttissimo infortunio. L’azzurra è stata intervistata da OA Sport in Talent Zone. Di recente l’esperienza di portare la torcia paralimpica: “Portare la fiamma è stata veramente un’emozione unica: non me lo sarei mai aspettato di riuscire a fare questo, è stata una grandissima opportunità e, veramente, quando portavo quella fiamma non pensavo che potessi provare così tante emozioni, quindi è stato veramente bellissimo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matilde Villa: “Ho subito ritrovato il tiro, serve fiducia dopo l’infortunio. Capobianco ispira le giocatrici”

Articoli correlati

Matilde Villa riaccende la Reyer: tripla e ritorno in campo dopo nove mesi di stop per l’infortunio.Rientro trionfale per Matilde Villa: la playmaker illumina la vittoria della Reyer a Brescia Brescia, 15 febbraio 2026 – Un’emozione palpabile al...

Diego, “cicerone“ speciale: "Ho ritrovato fiducia e sono guida alle mostre. Non discriminateci"Da qualche anno fa il cicerone alle mostre e qualche mese fa ha anche tenuto persino un discorso di fronte al ministro Alessandra Locatelli e davanti...