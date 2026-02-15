Matilde Villa riaccende la Reyer | tripla e ritorno in campo dopo nove mesi di stop per l’infortunio

Matilde Villa ha fatto il suo ritorno in campo dopo nove mesi di infortunio, scatenando entusiasmo tra i tifosi della Reyer Venezia. La playmaker ha segnato una tripla decisiva e ha contribuito alla vittoria contro Brescia, portando la squadra a conquistare due punti fondamentali con il risultato di 71-64. La partita si è disputata al palazzetto di Brescia, dove l’atmosfera era carica di emozioni e aspettative.

Rientro trionfale per Matilde Villa: la playmaker illumina la vittoria della Reyer a Brescia. Brescia, 15 febbraio 2026 – Un’emozione palpabile al palazzetto di Brescia, dove l’Umana Reyer Venezia ha conquistato una vittoria importante (64-71) che ha fatto da cornice al ritorno in campo di Matilde Villa, dopo nove mesi di stop forzato a causa di un infortunio al legamento crociato. La playmaker ha regalato ai tifosi un momento indimenticabile, segnando una tripla nei suoi undici minuti di gioco e riaccendendo la speranza per il futuro della pallacanestro femminile italiana. Un percorso di resilienza: il rientro di una leader.🔗 Leggi su Ameve.eu La Reyer vince a Brescia, Villa torna in campo dopo nove mesi La Reyer ha conquistato una vittoria chiave a Brescia, dopo aver perso in modo inaspettato giovedì scorso. Atalanta, il ritorno di Scalvini: in campo dopo due mesi e mezzo ed eroe contro la Roma Giorgio Scalvini è tornato in campo dopo due mesi e mezzo, disputando la partita da titolare e segnando il gol decisivo nella vittoria dell’Atalanta contro la Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Matilde Lorenzi, le immagini inedite dei soccorsi e della pista: non c'è la rete, si riaccende la polemicaIl segreto della famiglia Lorenzi è stato ben custodito per un anno. Fino al comunicato di ieri: «Volevamo informare che, dopo la scomparsa della nostra Matilde, abbiamo ritenuto di attendere le ... lastampa.it Ci sono serate che meritano di essere ricordate. E San Valentino è una di quelle. Venerdì 14 febbraio, dalle ore 20:30, il Villa Matilde Avallone Wine Resort accoglie gli ospiti della Locanda del Falerno per una serata speciale dedicata all’amore, al gusto e alla facebook