Da alcuni anni, Diego lavora come guida alle mostre e recentemente ha preso parte a un discorso davanti a 600 persone, incluso il ministro Alessandra Locatelli. Parla di aver ritrovato fiducia e di essere ora un punto di riferimento durante le esposizioni. Chiede che non vengano discriminate le persone come lui, che svolgono questa professione.

Da qualche anno fa il cicerone alle mostre e qualche mese fa ha anche tenuto persino un discorso di fronte al ministro Alessandra Locatelli e davanti a una platea di 600 persone. Diego Blanchetti è lodigiano, ha 22 anni ed è neurodivergente. Figlio unico, adesso è anche impegnato come “senatore” per conto della Fondazione Danelli nell’ambito del progetto “ Skills For Life ”. Per anni non si è reso conto della sua condizione, poi si è avvicinato alla Fondazione Danelli di Lodi, ha acquisito consapevolezza e iniziato la sua nuova attività, anche collegata alla mostra allestita fino al 17 maggio nel Polo Culturale Maria Cosway di via Paolo Gorini 10 dedicata alla famiglia Loretz (ceramisti e pittori attivi tra Lodi e Milano a fine Ottocento), e che annovera tra i suoi ciceroni Diego e altri ragazzi autistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diego, “cicerone“ speciale: "Ho ritrovato fiducia e sono guida alle mostre. Non discriminateci"

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