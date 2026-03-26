Una studentessa di Forlì si trova attualmente in Germania, dove resterà per tre settimane. Durante questo periodo, lavora con un’associazione di gemellaggio tra due città, occupandosi di aggiornare il sito internet dell’organizzazione. La giovane, che ha conseguito una laurea triennale presso l’Università Carlo Bo di Firenze, si trova tra il completamento degli studi e l’inizio della laurea magistrale.

La giovane studentessa forcolese, sfruttando il periodo tra la laurea triennale all’ Università Carlo Bo di Firenze e l’inizio della laurea Magistrale, sarà per tre settimane a Wangen per supportare l’ Associazione di gemellaggio Prato-Wangen con il compito di aggiornare il suo sito web. Durante il suo soggiorno Matilde avrà modo di collaborare a stretto contatto con l’Associazione di gemellaggio apportando il suo punto di vista dalla regione italiana gemellata. Oltre alle tematiche di attualità verranno esplorate anche le origini del gemellaggio. L’obiettivo è di presentare in modo chiaro lo sviluppo del gemellaggio dalla sua fondazione ad oggi e renderne la storia accessibile a tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matilde, la studentessa forcolese in Germania

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