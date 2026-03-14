Oggi si celebra Santa Matilde di Germania, una regina che sul trono dedicò molto del suo tempo alla preghiera. Guidò il suo regno mantenendo un forte legame con la spiritualità, diventando un esempio di devota nel suo ruolo di sovrana. La sua figura ha lasciato un segno nella storia grazie alla sua dedizione religiosa e al suo impegno nel governo.

Regina sul trono, serva nel cuore: la storia di Santa Matilde di Germania, che guidò il destino di un impero con la forza della preghiera. Il 14 marzo ricorre la memoria liturgica di Santa Matilde di Ringelheim, conosciuta più comunemente come Matilde di Germania. Viveva Quedlinburg, in Sassonia e, come ci ricorda il Martirologio Romano, era la “moglie fedelissima del re Enrico“. Non solo: lo stesso Martirologio ci informa che “fu insigne per umiltà e pazienza e si prodigò generosamente nell’assistenza ai poveri e nella fondazione di ospedali e monasteri“. La sua vita fu animata, pertanto, da spirito di preghiera e opere di carità concreta. Era discendente del duca Viduchindo e nacque intorno all’895 ad Engern in Sassonia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 14 marzo, Santa Matilde di Germania: la regina che governò con la preghiera

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