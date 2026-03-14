Santa Matilde di Germania 14 marzo | regina caritatevole e madre dell’Impero

Il 14 marzo si ricorda Santa Matilde di Germania, nota anche come di Ringelheim, una figura importante del X secolo. Fu regina, madre e una donna nota per la sua carità. La Chiesa la celebra in questa data, riconoscendo il suo ruolo come figura di spicco dell’epoca. La sua vita è collegata a ruoli di prestigio e a un impegno particolare verso le attività di beneficenza.

Il 14 marzo la Chiesa fa memoria di Santa Matilde di Germania, detta anche di Ringelheim, figura luminosa del X secolo: regina, madre e donna di profonda carità. Nel 2026 questa data cade di sabato; nella Messa vespertina del 14 marzo si celebra la IV Domenica di Quaresima, mentre il ricordo della santa resta affidato alla preghiera personale e al Martirologio. Nata attorno all’ 895 a Enger (Vestfalia), Matilde fu educata nel monastero di Herford, dove assimilò un cristianesimo concreto e operoso. Nel 909 sposò Enrico I detto l’Uccellatore; divenne duchessa di Sassonia e, dal 919, regina dei Franchi Orientali. Dal matrimonio nacquero, tra gli altri, Ottone I il Grande, Enrico duca di Baviera e Bruno, futuro arcivescovo di Colonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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