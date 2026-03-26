Matteo Salvini ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze economiche della guerra, definendola “stramaledetta”. Ha sottolineato come l’aumento dei costi delle materie prime possa portare al blocco di infrastrutture e attività produttive. Le sue dichiarazioni si concentrano sugli impatti immediati di questa situazione, evidenziando i rischi di rallentamenti e interruzioni nel settore industriale.

Matteo Salvini torna a puntare i riflettori sugli effetti economici della guerra, unaguerra definita senza mezzi termini “stramaledetta”. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture mette in guardia su un rischio concreto: la carenza di materie prime che potrebbe arrivare a bloccare anche il settore delle costruzioni. Il nodo insomma non è più soltanto l’aumento dei prezzi del petrolio e quindi dei costi, ma la possibile indisponibilità stessa dei materiali. “Posso avere miliardi per sistemare strade, gallerie e ponti, ma se non ho la materia prima è un problema”, ha spiegato, evidenziando come prodotti fondamentali come bitume, asfalto e catrame derivino direttamente dal petrolio e possano presto scarseggiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Materie prime e guerra, l’allarme di Salvini: “Così si bloccano le infrastrutture”

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