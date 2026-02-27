L’allarme di Confindustria | Materie prime a rischio

Un recente avviso evidenzia come le materie prime siano sempre più presenti nei prodotti di uso quotidiano, dall’elettronica alle tecnologie per l’energia rinnovabile. Si tratta di materiali fondamentali che alimentano la produzione di dispositivi e infrastrutture legate alla transizione verde e alla digitalizzazione. La disponibilità di queste risorse potrebbe influenzare i costi e i tempi di realizzazione di molte tecnologie.

Le troviamo un po’ dovunque negli oggetti quotidiani che fanno ormai parte dell’universo digitale o della transizione green: dagli smartphone alle pale eoliche, dalle batterie delle auto elettriche ai vetri speciali che si usano per gli occhiali di qualità. Eppure, senza correttivi, l’industria italiana (e quella europea) potrebbe trovarsi non solo a corto delle materie prime critiche sempre più necessarie nel nostro sistema produttivo ma anche a pagarle con prezzi sempre più alti. Un’emergenza che potrebbe scoppiare nei prossimi cinque anni. L’allarme, con tanto di numeri e statistiche, è stato messo nero su bianco nell’ambito del progetto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’allarme di Confindustria: "Materie prime a rischio" Materie prime, l’Ue dipende dalla Cina: la Corte dei Conti lancia l’allarme sul 2030In un intervento molto duro e dettagliato, la Corte dei Conti dell’Unione europea ha descritto come “un miraggio” gli obiettivi che la Commissione si... Leggi anche: Spunti di Investimento per il 2026: azioni e materie prime Temi più discussi: Materie prime critiche, l’era della scarsità: l’allarme di Confindustria sulla tenuta dell’industria italiana; Parenti, il presidente di Confindustria lancia l'allarme: A Piacenza export in netto calo, rischiamo la deindustrializzazione; L’allarme di Confindustria: Scenario economico peggiora, export e consumi zavorrano l’industria; L’allarme di Confindustria: Materie prime a rischio. Materie prime critiche, l’era della scarsità: l’allarme di Confindustria sulla tenuta dell’industria italianaSecondo il progetto Cascade nei prossimi cinque anni terre rare e titanio metteranno a rischio aerospazio e difesa. Serve un coordinamento europeo per gestire prezzi e scarsità ... milanofinanza.it L’allarme di Confindustria: Materie prime a rischioLe troviamo un po’ dovunque negli oggetti quotidiani che fanno ormai parte dell’universo digitale o della transizione green: dagli smartphone alle pale eoliche, dalle batterie delle auto elettriche ai ... quotidiano.net ArezzoTv. . Terza corsia dell'A1 tra Incisa e Valdarno. L'allarme di Confindustria: "progetto arenato" - facebook.com facebook