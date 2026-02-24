Sanremo Tommaso Paradiso con la mano fasciata | Ho fatto un disastro…

Tommaso Paradiso si presenta con la mano fasciata a Sanremo, dopo aver causato un piccolo incidente domestico. L’artista si mostra con una fasciatura evidente e ammette di aver avuto un incidente che lo ha costretto a prendersi qualche giorno di riposo. La lesione, secondo le sue parole, ha richiesto cure rapide e un po’ di immobilità. Il cantante si prepara comunque alla sua performance, anche se il dolore si fa sentire.

(Adnkronos) – Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano 'I Romantici', si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra. Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l'accaduto, spiegando che l'incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell'aprile del 2025: "Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con la mano fasciata sul palco: “Come se stessi andando sul ring e poi scendo le scale, sperando di non cadere”. Ma c’è un altro motivoTommaso Paradiso si presenta con la mano fasciata sul palco di Sanremo 2026, spiegando di sentirsi come se stesse salendo sul ring prima di scendere le scale, sperando di non cadere.

