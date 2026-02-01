Torino assediata dai nemici dello Stato | le reazioni delle istituzioni Il caso Avs | in piazza coi violenti e condanna con un ma

Torino torna a vivere momenti di tensione. Ieri la città è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con gruppi violenti che hanno preso di mira le istituzioni. Le reazioni delle autorità sono arrivate subito, condannando duramente gli atti di violenza, anche se alcuni esponenti hanno usato parole di cautela. La piazza si è divisa tra chi chiede sicurezza e chi invoca il diritto di manifestare. La situazione resta delicata, e le forze di polizia continuano a presidiare le strade.

Pianificazione, violenza cieca e odio ideologico: ieri Torino è tornata a respirare l’aria pesante degli anni di piombo. Quello che doveva essere un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna che ha richiamato in piazza finanche gli esponenti di Avs, si è trasformato in interminabili ore di guerriglia urbana, caos e scontri dalla furia cieca nel corso dei quali gruppi a volto coperto, black block, antagonisti e facinorosi feroci, hanno sparso il sangue delle forze dell’ordine e seminato feriti tra cittadini e manifestanti. Tra agenti e attivisti si contano almeno 70 feriti. Torino a ferro e fuoco: la guerriglia di Askatasuna tra violenza cieca e odio ideologico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Torino assediata dai “nemici dello Stato”: le reazioni delle istituzioni. Il “caso Avs”: in piazza coi violenti e condanna con un “ma” Approfondimenti su Torino Assediata Avs in piazza con i violenti di Askatasuna. Centrodestra attacca: "È terrorismo rosso". Conte condanna. Mattarella chiama Piantedosi Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Torino, dove alcuni esponenti di Avs hanno manifestato insieme ai violenti di Askatasuna. Askatasuna, Meloni: a Torino finti rivoluzionari nemici dello Stato Questa mattina a Torino un gruppo di antagonisti ha manifestato contro lo sgombero dello stabile Askatasuna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torino Assediata Argomenti discussi: Torino sotto assedio per Askatasuna: blitz premeditato tra molotov, estintori e sassi che volavano; Meloni reagisce: Nemici dello Stato. Pressing di Salvini: pacchetto sicurezza. Torino assediata, Mastrocola: “Sento in giro grande paura. Al corteo di Askatasuna c’è chi cerca lo scontro”- - facebook.com facebook Torino. Assedio a Vanchiglia: vivere sotto la pressione degli agenti Dal giorno dello sgombero spazi chiusi e scuole circondate @ritarapisardi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.