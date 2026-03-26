Il vicecapo dell’unità per la resilienza dei settori critici di un’agenzia europea ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare le tutele senza ostacolare le attività imprenditoriali. Ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure di protezione, mantenendo però un equilibrio con le esigenze delle imprese. La discussione si concentra sulla ricerca di soluzioni che garantiscano sicurezza senza compromettere la crescita economica.

La necessità di difendersi da un lato, e quella di essere competitivi dall’altro: «Quando si fanno le normative bisogna tenere conto di queste due esigenze», spiega Marnix Dekker, vicecapo dell’unità per la resilienza dei settori critici dell’Enisa. «Abbiamo creato molte regole in Europa, che a volte ostacolano le aziende, specialmente se sono diverse nei singoli Paesi. Questa proposta, oltre a rafforzare la sicurezza di tutto l’ecosistema digitale, armonizza». «Introducendo per esempio una certificazione cyber trasversale sull’azienda stessa, non solo sui servizi che offre, come accade attualmente. La certificazione sarebbe uguale per tutti... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Marnix Dekker: «L’obiettivo è avere più tutele senza frenare le aziende»

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