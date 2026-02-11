Il procuratore Gratteri critica duramente la riforma Nordio. Secondo lui, l’obiettivo principale è indebolire il Csm e rendere meno protetta la magistratura. Gratteri dice che la riforma mira a creare un organismo più fragile, meno capace di tutelare i magistrati e di funzionare con stabilità. La sua posizione è netta e preoccupata: questa modifica rischia di indebolire l’intera giustizia italiana.

“L’obiettivo con questa riforma è quello di avere un Consiglio superiore della magistratura più debole e la magistratura meno tutelata, con un Csm meno strutturato”. Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “ Forum – Speciale Referendum ” organizzato dal Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it, spiegando quello l’impatto della riforma voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Consiglio superiore della magistratura. “Dobbiamo anche dire che la magistratura ha fatto gravi errori negli anni passati. Noi magistrati dobbiamo fare mea culpa e non ripetere quegli errori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri sulla riforma Nordio: ”L’obiettivo è avere un Csm più debole e una magistratura meno tutelata”

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana.

Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che il referendum sulla separazione delle carriere si svolgerà probabilmente nella seconda metà di marzo.

