Colle si proietta verso il futuro con l’obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e qualità urbana. In un anno ricco di interventi, il vicesindaco Marco Speranza illustra le iniziative attuate e quelle previste, evidenziando l’impegno della città nel migliorare la vita dei cittadini. Un percorso di sviluppo sostenibile e innovativo, che guarda al presente e alle sfide future della comunità.

Un anno intenso guardando al presente e al futuro della città. È questo il quadro che emerge dall’intervista al vicesindaco di Colle, Marco Speranza (nella foto), che fa il punto sui numerosi interventi avviati e in programma. Partiamo dal centro storico. "Stiamo intervenendo su più fronti. Sono in corso e programmati lavori in Via del Campana, Via Dietro le Mura, al Teatro dei Varii e alle Lellere". Grande attenzione anche agli spazi pubblici e al patrimonio. "Abbiamo avviato il ripristino della terrazza di Sant’Andrea, affidato la progettazione della nuova Biblioteca comunale e quella della Torre di Arnolfo: i lavori partiranno già quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle ‘viaggia’ già nel futuro: "L’obiettivo è avere una città più sicura, funzionale e bella"

