Lite tra due senzatetto uno si rifugia da un benzinaio e l' altro sfonda il vetro | feriti entrambi e portati in ospedale
Questa sera ad Ancona due uomini senza casa sono finiti in ospedale dopo una lite violenta. Uno si è rifugiato nel casottino di un benzinaio, mentre l’altro ha sfondato il vetro del distributore. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in pronto soccorso. La polizia sta indagando sull’accaduto.
ANCONA - Scoppia una lite tra due senzatetto e uno si rifugia dentro il casottino di un benzinaio. È successo questa sera, attorno alle 19.30, poco dopo la stazione ferroviaria, lungo la via Flaminia nella stazione di rifornimento della Ip. A darsele di santa ragione sono stati un camerunense e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
