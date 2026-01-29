Lite tra due senzatetto uno si rifugia da un benzinaio e l' altro sfonda il vetro | feriti entrambi e portati in ospedale

Questa sera ad Ancona due uomini senza casa sono finiti in ospedale dopo una lite violenta. Uno si è rifugiato nel casottino di un benzinaio, mentre l’altro ha sfondato il vetro del distributore. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in pronto soccorso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.